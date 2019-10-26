В Лос-Анджелесе объявили режим ЧП из-за природных пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) связи с пожарами, говорится в прокламации губернатора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эти два крупных пожара привели к тому, что была объявлена эвакуация, в зону которой попали около 50 тысяч человек.

Округ Лос-Анджелеса — крупнейший по населению в США, в нем проживают более 10 миллионов человек, еще около 500 тысяч жителей насчитывает округ Сонома на севере штата.

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