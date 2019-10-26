Чилийский бизнес оценил ущерб от беспорядков в более чем $1,4 млрд

26 октября 2019 03:44 (UTC+04:00)

Ущерб, нанесенный чилийскому бизнесу в ходе антиправительственных выступлений в стране в текущем месяце, превышает $1,4 млрд. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу заявлении Торговой палаты Сантьяго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно авторам документа, прямой ущерб от погромов и грабежей магазинов составляет свыше $900 млн. Еще порядка 500 млн приходится на убытки, понесенные предприятиями торговли из-за вынужденного прекращения деятельности. Последствия беспорядков в той или иной степени затронули более 25 тыс. магазинов.

Протесты, переросшие в грабежи, акты вандализма и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября, после того как власти решили поднять стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. Президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице и ряде других населенных пунктов, а также решил отменить повышение цен на проезд. В ходе волнений погибли не менее 19 человек.

Во вторник Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. На их реализацию планируется потратить $1,2 млрд.

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