Китай и США достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы

26 октября 2019 07:56 (UTC+04:00)

Китай и США достигли консенсуса по условиям взаимного ввоза мяса птицы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Соответствующие договоренности были обозначены в ходе телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что стороны условились учитывать основные озабоченности друг друга, помимо этого, переговорщики подтвердили, что в основном завершили технические консультации по части текста торгового соглашения.

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