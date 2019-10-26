В Японии более трех тысяч человек ночевали в аэропорту из-за ливней

Более 3000 пассажиров были вынуждены заночевать в японском аэропорту Нарита в связи с ливневыми дождями, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Из-за ливней, обрушившихся в пятницу на префектуру Тиба, где находится аэропорт, и возникших перебоев с транспортом многие пассажиры были вынуждены остаться на ночь в аэропорту. Некоторые из них, приземлившись в Нарите, не смогли уехать домой, другие из-за опозданий электричек не попали на свой рейс.

Управляющая компания аэропорта раздала людям одеяла и еду. Утром в субботу погода наладилась и движение транспорта восстановилось.

Ливневые дожди в префектуре Тиба привели к гибели девяти человек, двое числятся пропавшими без вести. Причиной смертей стали оползни и разливы рек.

За полдня в пятницу в Тибе выпала месячная норма осадков. Вышли из берегов 13 рек, около 50 тысяч жителей получили рекомендации эвакуироваться. Поступают сообщения о многочисленных оползнях.

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