В Китае заявили об устранении ключевых разногласий с США в ходе торговых консультаций

26 октября 2019 08:40 (UTC+04:00)

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов уже завершены и обе стороны продолжат учитывать ключевые обеспокоенности друг друга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, разговор состоялся 25 октября, на нем также присутствовал министр коммерции Чжун Шань. "Обе стороны выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по ряду документов уже завершены", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, как отмечается в нем, были достигнуты договоренности, касающиеся снятия запрета на импорт в Китай мяса птицы из США. Стороны пришли к консенсусу по поводу работы системы по надзору за импортом из США рыбной продукции и мяса птицы, а также механизма по обмену информацией по гигиеническим вопросам, касающимся соответствующей продукции.

"Стороны продолжат поддерживать друг с другом контакты на уровне глав делегаций, а на рабочем уровне - в экстренном режиме проводить консультации", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США открылся ТРЦ American Dream стоимостью в пять миллиардов долларов
США 08:52
Китай и США достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы
Другие страны 07:56
В Белом доме добиваются изменения условий торговой сделки между США и КНР
Другие страны 02:58
Администрация Трампа намерена ужесточить правила авиасообщения с Кубой
Другие страны 02:37
Trump Organization может продать права аренды на отель в Вашингтоне
Другие страны 01:12
Fiat Chrysler of America отзывает 107 тыс. пикапов в США
Другие страны 00:32
Лента новостей
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:55
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 09:51
Айдын Сафиханлы: Внешняя политика Азербайджана соответствует принципам Движения неприсоединения
Политика 09:49
Трест SOCAR объявляет тендер
Тендеры 09:38
Оборот наличности в банковских кассах Узбекистана составил $20,6 млрд
Финансы 09:38
XVIII саммит Движения неприсоединения принесет важные дивиденды Азербайджану
Политика 09:37
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 09:31
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:24
90% активов кредитных союзов в Азербайджане составил кредитный портфель
Финансы 09:11