За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов

27 октября 2019 03:41 (UTC+04:00)

Президентские выборы 27 октября состоятся в Уругвае, за этот высокий пост будут бороться одиннадцать человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выборы в этой латиноамериканской стране являются обязательными для избирателей, за неучастие без уважительной причины налагается штраф. В первом туре побеждает тот кандидат, который набирает больше 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, то второй тур состоится 24 ноября.

Основная борьба развернется между Даниэлем Мартинесом, который представляет левое движение "Широкий фронт" (Frente Amplio) и Луисом Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии.
В случае победы последнего в Уругвае впервые за последние 15 лет сменится направление в политике, до этого у власти были политики левого толка.

Вместе с тем, по данным последних опросов, ни один из кандидатов не наберёт нужного количества голосов, чтобы победить в первом туре.

Достаточно сильные позиции среди других кандидатов у уругвайского политика и экономиста Эрнесто Тальви из консервативной Партии Колорадо, а также у генерала в отставке Гидо Манини Риос из молодой политической партии "Открытый совет".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Моралес лидирует на выборах президента Боливии
В мире 21 октября 05:18
Главы МИД Казахстана и Уругвая провели первую в истории двусторонних отношений встречу
Бизнес 18 октября 14:12
В Тунисе начался второй тур досрочных президентских выборов
Арабские страны 13 октября 11:27
Голосование на президентских выборах началось в Афганистане
В мире 28 сентября 07:27
Экс-министр туризма Алжира объявил о выдвижении кандидатом на президентских выборах
Арабские страны 22 сентября 04:15
Шесть кандидатов на президентских выборах в Тунисе обжаловали их итоги
Арабские страны 20 сентября 00:57
Лента новостей
Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих
Арабские страны 03:13
Завершился визит премьер-министра Непала в Азербайджан
Политика 02:45
США могут начать вносить в черный список часто нарушающие авторские права компании КНР
Китай 02:31
В Ираке приостановили вещание телеканалов Al Arabiya и Al Hadath
Арабские страны 01:58
В Аргентине пройдут президентские и парламентские выборы
Другие страны 01:36
Иракские правозащитники заявили о гибели 63 человек в ходе демонстраций
Арабские страны 01:21
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
США 01:01
Премьер Эфиопии призвал народ страны сплотиться перед лицом кризиса
Другие страны 00:39
Военная полиция России в Сирии провела патрулирование у границы с Турцией
Россия 00:20