В КНДР прокомментировали отношения между Пхеньяном и Вашингтоном

Дружественные личные отношения между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом не могут служить гарантией для недопущения обострения отношений между странами, такое мнение председателя северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоля было обнародовано в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отношения между КНДР и США могли бы уже неоднократно испортиться из-за враждебных и ошибочных действий со стороны США, но сохраняются благодаря дружеским отношениями между Председателем госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом. Но всегда существует предел", - говорится в сообщении.

Ким Ён Чхоль подчеркнул, что "США серьезно заблуждаются, если рассчитывают пережить конец этого года, спекулируя на близких личных отношениях между президентом (Трампом – ред.) и Председателем (Ким Чен Ыном – ред.), чтобы потянуть время".

"Дружественные отношения между главами КНДР и США ни в коем случае не могут не брать в расчет общественное мнение и не являются гарантией недопущения обострения отношений между странами", - добавил он.

Председатель северокорейского комитета также выразил надежду на то, чтобы "прекрасное дипломатическое выражение "нет ни вечного друга, ни вечного врага" не превратилось в фразу "нет вечного друга, но есть вечный враг".

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