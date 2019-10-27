В Японии почти 4,5 тысяч человек не могут вернуться домой после тайфуна

27 октября 2019 10:11 (UTC+04:00)

Почти 4,5 тысячи человек продолжают находиться в эвакуационных центрах спустя две недели после обрушевшегося на Японию мощного тайфуна "Хагибис", свидетельствуют данные на сайте кабинета министров страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По последним оценкам, более 77 тысяч жилых домов в 21 префектуре страны были частично повреждены или полностью разрушены. Наиболее сильные повреждения отмечены в префектурах Фукусима, Ибараки и Иватэ. Без водопроводной воды до сих пор остаются около пяти тысяч домов.

Сильнейший за последние несколько десятилетий тайфун, сопровождавшийся шквалистыми ветрами и ливнями, обрушился на Японию 12 октября. Циклон привел к выходу из берегов десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря. Кроме этого, к настоящему времени был зафиксирован 661 случай обрушения земляных пород в 20 префектурах.

По последним данным, жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, стали 88 человек, еще 7 человек остаются пропавшими без вести, количество пострадавших превысило 400.

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