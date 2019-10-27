На северо-западе Афганистана силовики ликвидировали более 50 талибов

27 октября 2019 10:56 (UTC+04:00)

Силы безопасности Афганистана уничтожили по меньшей мере 53 боевика радикального движения "Талибан" в результате авиаудара в провинции Фарьяб на северо-западе страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило Khaama Press News Agency.

По его информации, талибы в субботу осуществили скоординированное нападение на блокпосты сил безопасности в населенном пункте Хваджа Намоси в уезде Паштун Кот.

Информация о возможных потерях силовиков и жертвах среди гражданских не приводится.

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