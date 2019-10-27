Подготовка к операции США по ликвидации главаря ИГ велась на авиабазе в Ираке

27 октября 2019 21:14 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США готовили операцию по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади на авиабазе, расположенной на западе Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники иракской разведки и спецслужб помогли успешному исходу операции [по ликвидации главаря ИГ]", - приводит агентство слова своего источника из числа американских официальных лиц.

В свою очередь Министерство обороны Ирака, заявление которого опубликовала телекомпания CNN, сообщило, что именно сотрудники иракской Национальной разведывательной службы определили точное местонахождение аль-Багдади и его помощников в сирийской провинции Идлиб.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

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