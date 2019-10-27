Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ

27 октября 2019 21:55 (UTC+04:00)

Левая партия (ЛП) побеждает на выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает второе место. Таковы данные экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков телеканалом ARD, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основанная в 2007 году ЛП впервые побеждает на региональных выборах в Германии, она набирает около 30% голосов. В 2014 году партия получила 28,2%. АдГ же улучшает свой результат вдвое: ее поддержали примерно 24% избирателей в Тюрингии (10,6% на прошлых выборах).

Коалиционные партии - Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - провалились на земельных выборах. ХДС получает только около 22% голосов, СДПГ - около 8,5%. "Зеленые" набрали примерно 5,5% голосов. Не исключено, что в парламент Тюрингии пройдет также либеральная Свободная демократическая партия.

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