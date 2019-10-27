Зариф: новые правила торговли США с Тегераном только усиливают экономический терроризм

27 октября 2019 21:48 (UTC+04:00)

Новый платежный механизм США по контролю торговли товарами с Ираном усиливает экономический терроризм Вашингтона в отношении Тегерана. Такое мнение высказал в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопреки их заявлениям, новые правила США усилят экономический терроризм в отношении простых иранцев", - написал он на своей странице в Twitter. По словам министра, "сейчас Министерство финансов США стремится ударить по торговле продовольствием и импорту лекарств".

25 октября Министерство финансов и Госдепартамент США объявили о создании нового платежного механизма, который позволит контролировать торговлю гуманитарными товарами с Ираном с целью предотвращения направления задействованных в ней средств на развитие иранской ракетной программы и поддержку террористов.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему по счету сокращению своих обязательств по сделке.

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