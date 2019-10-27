Во Франции в холодильной фуре нашли восемь пострадавших от переохлаждения мигрантов

27 октября 2019 22:31 (UTC+04:00)

Таможенники французского порта Кале на северо-западе страны обнаружили в воскресенье при досмотре грузового рефрижератора восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей. Все они живы, хотя и пострадали от переохлаждения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Досмотр проводился перед тем, как фура должна была заехать на паром, направлявшийся рейсом в Великобританию. Спасательная служба сообщила, что нелегалы в нетяжелой форме пострадали от переохлаждения. Им оказана первая помощь. Температура в холодильной камере составляла минус 7 градусов.

Мигранты утверждают, что являются афганцами. В кузове фуры был оборудован тайный отсек, в котором они находились. Шоферами фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны.

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