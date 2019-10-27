В Колумбии шесть человек погибли в результате крушения вертолета

27 октября 2019 22:15 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета ВВС Колумбии в муниципалитете Альбан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ВВС Колумбии подтвердили обнаружение упавшего вертолета. Военные сообщили, что вертолет находился в оптимальном состоянии и несколько раз использовался для перевозки президента, в 2017 году данный вертолет использовал папа Римский Франциск во время своего визита.

"Колумбийские ВВС глубоко сожалеют о гибели шести членов экипажа вертолета", - говорится в заявлении ВВС.

Как сообщает радиостанция RCN, вертолет Bell 412 пропал с радаров в пятницу вечером после того, как вылетел с авиабазы Паланкеро в департаменте Кундинамарка. По предварительным данным, среди погибших были два офицера и четыре унтер-офицера.
Причины аварии пока неизвестны, начато расследование.

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