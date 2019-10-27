Столтенберг назвал ликвидацию главы ИГ* важным шагом в борьбе с терроризмом

27 октября 2019 23:33 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что операция против Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в борьбе с терроризмом, НАТО продолжит бороться с ИГ*, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в воскресенье Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади. По его словам, в ходе субботней операции американских военных тот взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". При этом Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.

"Сообщение США об операции против Абу Бакра аль-Багдади является важным шагом в нашей борьбе с международным терроризмом. НАТО по-прежнему привержена борьбе против нашего общего врага, ИГ*", - сообщил Столтенберг в Twitter.

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