Проигравшие выборы депутаты парламента Канады получат по $11,5 тыс.

28 октября 2019 02:57 (UTC+04:00)

Члены Палаты общин парламента Канады, которые не смогли переизбраться в нижнюю палату в ходе выборов 21 октября, получат по 15 тыс. канадских долларов ($11,5 тыс.) из федерального бюджета в качестве компенсации. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такая сумма будет выплачена 48 бывшим членам парламента, чтобы облегчить им "возвращение к жизни обычного гражданина после завершения парламентской деятельности". 29 из 48 проигравших выборы народных избранников являются членами правящей Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо.

Либеральная партия 21 октября выиграла парламентские выборы. Согласно данным избиркома, либералы одержали верх в 157 из 338 избирательных округов, получив 33,1% голосов. Консервативная партия победила в 121 округе (34,4% голосов), на третьем месте "Квебекский блок" (победа в 32 округах, 7,7%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в трех округах, 6,5%), один мандат получил независимый кандидат.

Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов. Трюдо уже заявил, что не будет создавать парламентскую коалицию ни с одной их оппозиционных партий. Премьер-министр объявит состав нового правительства 20 ноября.

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