Президент Аргентины признал победу Альберто Фернандеса на выборах

Президент Аргентины Маурисио Макри в воскресенье поздравил оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса. Я ему только что звонил", - сказал Макри, выступая перед своими сторонниками.

По словам Макри, он пригласил своего соперника на выборах на встречу в понедельник для обсуждения передачи дел.

В воскресенье гражданам Аргентины было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84%.

Согласно данным, которые опубликовала Национальная избирательная палата после подсчета голосов с 90,92% участков, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,82% избирателей. За Макри, представляющего правоцентристские силы, было отдано 40,67% голосов.

Мандат избранного президента вступит в силу с 10 декабря.

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