Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки

28 октября 2019 07:19 (UTC+04:00)

Французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Артефакт, возраст которого составляет 2500 лет, сейчас хранится в коллекции Музея изобразительных искусств города Ренн (Бретань).

Процесс его изучения занял длительное время. На основе рентгеновских снимков были сделаны 3D модели содержимого, которые затем исследовали при помощи технологий дополненной реальности. В результате удалось сделать мумию "прозрачной" и показать элементы, которые не было видно на рентгене.

Специалисты обнаружили, что внутри артефакта находится не один кошачий скелет. В частности, "три почти целых хвоста" и "пять задних лап".

Археолог Теофан Николя предположил, что помещение нескольких животных в одну мумию не было какой-то исключительной практикой в Древнем Египте.
Посетители музея могут увидеть, что находится внутри артефакта, при помощи специальных очков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране
Арабские страны 27 октября 04:12
Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
Культура 26 октября 13:09
Эфиопия и Египет обменялись резкими заявлениями по плотине на Ниле
Арабские страны 23 октября 03:22
В Египте для туристов подготовят около 15 тысяч новых гостиничных номеров
Арабские страны 22 октября 23:10
В Египте уволили пилота, посадившего за штурвал артиста
Другие страны 18 октября 02:57
Итальянская компания намерена выйти на рынок текстиля Узбекистана
Бизнес 12 октября 12:26
Лента новостей
Госдепартамент призвал к отказу от насилия и соблюдению свободы слова в Ираке
Другие страны 06:40
Президент Аргентины признал победу Альберто Фернандеса на выборах
Другие страны 05:59
Тайгер Вудс выиграл 82-й турнир PGA Tour, повторив рекорд Сэма Снида
США 05:27
Эспер заявил, что США продолжат охоту за новыми лидерами ИГ в случае их возникновения
Другие страны 04:53
Власти Японии предупредили о возможном извержении вулкана Синдакэ
Другие страны 04:18
Мэр Тбилиси Каладзе пока не намерен баллотироваться на второй срок
Другие страны 03:41
Оппозиционер Альберто Фернандес лидирует на выборах президента Аргентины
Другие страны 03:10
Проигравшие выборы депутаты парламента Канады получат по $11,5 тыс.
Другие страны 02:57
Эрдоган прокомментировал слова Трампа о ликвидации аль-Багдади
Турция 02:55