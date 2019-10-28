Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки

Французским ученым удалось выяснить, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Артефакт, возраст которого составляет 2500 лет, сейчас хранится в коллекции Музея изобразительных искусств города Ренн (Бретань).

Процесс его изучения занял длительное время. На основе рентгеновских снимков были сделаны 3D модели содержимого, которые затем исследовали при помощи технологий дополненной реальности. В результате удалось сделать мумию "прозрачной" и показать элементы, которые не было видно на рентгене.

Специалисты обнаружили, что внутри артефакта находится не один кошачий скелет. В частности, "три почти целых хвоста" и "пять задних лап".

Археолог Теофан Николя предположил, что помещение нескольких животных в одну мумию не было какой-то исключительной практикой в Древнем Египте.

Посетители музея могут увидеть, что находится внутри артефакта, при помощи специальных очков.

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