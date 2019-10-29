Тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго на акции протеста

29 октября 2019 01:47 (UTC+04:00)

Тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго, протестуя против политики властей, сообщает телеканал 24 Horas, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Манифестации носят мирный характер.

В понедельник президент Чили Себастьян Пиньера на фоне непрекращающихся протестов в стране сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.

Начиная с воскресенья власти Чили отменили режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов. Поводом для начала массовых протестов в Чили, которые зачастую перерастали в погромы и беспорядки, стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.

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