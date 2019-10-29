В Эквадоре за 12 дней протестов погибли 10 человек

29 октября 2019 03:43 (UTC+04:00)

Офис омбудсмена Эквадора передал в понедельник Межамериканской комиссии по правам человека доклад о 12 днях протестов в стране против отмены субсидий на топливо, в котором сообщается о 10 погибших и 1340 раненых, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Официальные данные о числе задержанных, раненых и убитых до 13 октября, которые мы обязались предоставить - 1592 человека задержаны. Из них 76% - это задержания необоснованные и незаконные. 1340 человек ранены... и 10 человек погибли", - сообщил журналистам омбудсмен Фредди Каррион, видео опубликовано в Twitter ведомства.

По словам правозащитника, многие пострадавшие получили серьёзные ранения, восемь человек потеряли глаз. "Это травмы, после которых здоровье не восстанавливается. Государство должно будет компенсировать ущерб в материальном и нематериальном плане", - подчеркнул Каррион.

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