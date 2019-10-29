Власти Чили исключили возможность введения ЧС на фоне новых протестов

Правительство Чили не планирует снова вводить чрезвычайное положение, заявила секретарь правительства страны Карла Рубилар в понедельник на фоне нового дня массовых протестов, вторую неделю идущих в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Протесты против экономической политики правительства возобновились в Чили в понедельник и затронули многие города страны. В Сантьяго протестующие сожгли торговый центр, отель по близости был эвакуирован.

"Мы не планируем возвращаться к чрезвычайному положению, с помощью карабинеров (милитаризованная полиция) и прокуратуры мы будем наводить порядок в городе и искать погромщиков", - сказала Рубилар на пресс-конференции. Трансляция выступления опубликована в Twitter секретариата правительства.

Рубилар призвала все политические силы осудить насилие и заявила, что за акты насилия и вандализма в столице ответственны протестующие. "Это группа из семи тысяч человек, считающих, что они могут взять Сантьяго", - сообщила секретарь, не уточняя подробностей.

К настоящему моменту в ходе столкновений погибло 19 человек, включая пятерых сотрудников сил правопорядка и минобороны. Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне непрекращающихся протестов в стране сменил ключевых министров правительства, в том числе министра внутренних дел.

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