Fiat Chrysler и Groupe PSA обсуждают возможность слияния

30 октября 2019 05:10 (UTC+04:00)

Американо-итальянский автогигант Fiat Chrysler и французский автопроизводитель Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, Акционерное общество Пежо) проводят консультации о возможности слияния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По словам ее источников, в результате сделки может быть образована компания, оцениваемая в $50 млрд. Ее руководителем, согласно одному из рассматриваемых вариантов, может стать президент Groupe PSA Карлос Таварес. Председателем совета директоров могут назначить Джона Элканна. Он в настоящее время занимает аналогичную должность в Fiat Chrysler.

Источники отметили, что консультации сейчас далеки от завершения. Не исключается, что условия возможной сделки изменятся. Нет гарантий, что переговоры не будут прекращены.

Вскоре после публикации The Wall Street Journal ценные бумаги Fiat Chrysler подорожали на 7,11%. Стоимость акций Groupe PSA выросла на 5,98%.

Как констатируется в публикации, ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность слияния компании с французским автопроизводителем Renault. Сделка не была реализована. Одной из причин этого стало то, что ее не одобрили власти Франции.

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