ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили

30 октября 2019 21:10 (UTC+04:00)

Секретариат ООН занят поиском нового места для проведения международной конференции по климатическим изменениям после отказа Чили принять мероприятие. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду президент Чили Себастьян Пиньера информировал генсека ООН Антониу Гутерриша, что его страна не может принять конференцию, запланированную на 2-13 декабря, из-за протестов в стране.

"Генсек был информирован "из первых рук" (президентом Чили - прим. ТАСС) о причинах, по которым они не смогут предоставить место для проведения мероприятия. В данный момент он изучает различные варианты других мест", - сказал представитель. "Мы работаем над тем, что найти наиболее удобное место", - заверил он.

По его словам, возможно, что страной - организатором мероприятия останется Чили, однако место его проведения изменится.

Сложность изменения места проведения форума за столь короткий срок обуславливается огромным числом участников, пояснил Хак. "Как следует из предыдущих таких мероприятий, в климатическом саммите принимают участие представители практически всех стран", - добавил он.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. 27 октября, за три недели до проведения в Сантьяго саммита АТЭС, президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах. В понедельник в столице и других городах возобновились беспорядки.

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