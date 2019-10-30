США намерены в намеченные сроки завершить первый этап торговых договоренностей с Китаем

30 октября 2019 21:28 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены завершить первый этап в рамках достижения окончательного торгового соглашения с Китаем в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в ноябре в Чили. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении для прессы заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем завершить первый этап исторического торгового соглашения с Китаем в намеченные сроки. Когда мы будем готовы сделать заявления по этому поводу, мы сообщим вам", - отметил он.

"Судя по всему, на данный момент саммит АТЭС не будет проходить в Чили, и, насколько мы понимаем, организация в настоящее время не имеет второго готового места проведения. Мы ожидаем информации о другом месте проведения саммита", - заключил заместитель пресс-секретаря.

Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита АТЭС. Он должен был пройти в Сантьяго с 16 по 17 ноября. Впервые встреча глав стран АТЭС прошла в 1993 году в городе Сиэтл, и с тех пор проводилась ежегодно. В 2004 году саммит уже проходил в Сантьяго, и сопровождался акциями протестов антиглобалистов.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге". Ожидалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп проведут встречу 17 ноября на полях АТЭС в Чили для завершения первого этапа торговых договоренностей.

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