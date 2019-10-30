В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также месенджеров WhatsApp и Facebook Messenger наблюдаются в ряде стран мира в среду. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Сбои в работе сервисов наблюдаются с 18:00.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии.

По данным Downdetector, большинство сообщивших о проблеме указывали на сбой в отправке сообщений и доступе к новостной ленте.

Все три сервиса принадлежат компании Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.