В Ирландии создали наноматериал, который позволяет извлекать воду из воздуха

Ирландские ученые разработали материал, с помощью которого можно извлекать воду из воздуха даже в самых засушливых местах на планете. Это открытие, как сообщила газета Irish Times, может значительно повлиять на преодоление нехватки воды на Земле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Лимерикского университета назвали свой наноматериал ROS-037. Он представляет собой синтетическое кристаллическое вещество, которое может впитывать влагу из воздуха и, впоследствии, высвобождать ее.

ROS-037 может заменить диоксид кремния или кремнезем в системах осушения воздуха в сооружениях. "Долгое время кремнезем применяли в качестве осушителя, который извлекал воду из атмосферы, однако он не очень эффективен. Если мы заменим кремнезем этим кристаллическим материалом, то для того, чтобы поддержать качество воздуха в зданиях по всему миру, нужно будет значительно меньше энергии", - отметил один из авторов работы, профессор Майкл Заворотко.

Представители компании Molecule Ltd, которые участвовали в исследовании, считают, что ROS-037 позволит "превратить осушители в генераторы воды". Это даст возможность "офисным зданиям производить свою собственную воду из воздуха". Принцип действия материала такой же, как и у современных неорганических осушителей, с той лишь разницей, что он может работать при более низкой температуре, подчеркнули в компании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.