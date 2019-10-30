Новый аккумулятор позволит зарядить электромобиль за 10 минут

30 октября 2019 22:10 (UTC+04:00)

Американские химики и инженеры создали новый тип литий-ионных аккумуляторов, которые могут заряжаться при высоких температурах и при этом не взрываться. Это позволит заряжать электромобили за 10 минут или еще быстрее, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша батарея позволит электромобилю проехать около 320-480 км после всего десяти минут зарядки. И мы можем поддерживать подобные темпы работы на протяжении 2,5 тысяч циклов заряда и разряда, что эквивалентно пробегу примерно в 800 тысяч км", - рассказал один из авторов работы Чао-Ян Ван из Пенсильванского университета.

Современные аккумуляторы состоят из трех частей - катода, анода и электролита. Первый играет роль положительного полюса и источника энергии, второй - отрицательного полюса и "изымателя" тока, а электролит позволяет носителям заряда путешествовать между катодом и анодом. Мощность аккумуляторов напрямую зависит от состава катода, а их долговечность - от того, как сильно разрушается материал электролита и катода при циклах разряда-заряда.

От конструкции всех компонентов батареи зависит и то, насколько они опасны для человека. К примеру, многие типы современных литий-ионных аккумуляторов взрываются из-за того, что при перегреве внутри них начинают возникать короткие замыкания. Они еще больше нагревают аккумулятор, испаряют электролит, превращая его в пузырьки горячего газа, что в конечном итоге приводит к расплавлению всего аккумулятора и взрыву. Подобные опасения, как отмечает Чао-Ян Ван, мешают создавать действительно дешевые и удобные электромобили, так как процесс их "заправки" занимает несколько часов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана
США 23:10
ФРС США снизила базовую ставку
США 22:53
В Ирландии создали наноматериал, который позволяет извлекать воду из воздуха
Другие страны 21:35
США намерены в намеченные сроки завершить первый этап торговых договоренностей с Китаем
Другие страны 21:28
В разведке США считают, что ИГ может объявить о новом главаре через пару недель
США 21:22
Проведение в Баку Конгресса астронавтики — результат успехов Азербайджана в области современных технологий — эксперт
Политика 15:35
Лента новостей
В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана
США 23:10
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Общество 23:09
Саудовская Аравия начнет принимать туристов на курортах Красного моря в 2022 году
Арабские страны 22:57
ФРС США снизила базовую ставку
США 22:53
Индонезия может создать новую провинцию на острове Новая Гвинея
Другие страны 22:47
Неизвестные открыли огонь по гостям детского праздника в Мехико
Другие страны 22:22
Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник
Другие страны 21:58
Во всех диппредставительствах Израиля объявлена бессрочная забастовка
Израиль 21:52
Воинский контингент ОАЭ выведен из йеменского Адена
Другие страны 21:47