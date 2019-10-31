Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере

31 октября 2019 01:57 (UTC+04:00)

Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Военная позиция Бларбин в регионе Диффа (на границе с Нигерией - ред.) подверглась атаке вооруженных лиц, пока не идентифицированных, очень возможно, из террористической группировки "Боко Харам". По предварительным данным, 12 военных погибли, восемь пострадали", - цитирует агентство заявление министерства.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Семь человек пострадали в стычках между демонстрантами и солдатами на севере Ливана
В мире 26 октября 20:32
В столкновениях с полицией в Афганистане пострадали шесть человек
Другие страны 29 сентября 13:35
На северо-востоке ДР Конго 28 человек убиты в ходе межобщинных столкновений
Другие страны 20 сентября 00:25
Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР
Другие страны 5 сентября 12:35
Нигерия отозвала посла из ЮАР
Другие страны 4 сентября 23:45
В Нигерии атаковали офисы и магазины южноафриканских компаний
Другие страны 4 сентября 16:07
Лента новостей
Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек
Другие страны 02:14
Ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США
Другие страны 01:38
В результате беспорядков в Багдаде пострадали около 70 протестующих
Арабские страны 01:11
В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС
Другие страны 00:58
В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе
Европа 00:37
Искусственный интеллект Google обошел 99,8% игроков в Starcraft II
Другие страны 00:14
Судан начинает вывод своих войск из Йемена
Другие страны 30 октября 23:49
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
Другие страны 30 октября 23:28
В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана
США 30 октября 23:10