Специалисты из Канады восстановят в Калифорнии поврежденные лесными пожарами электросети

31 октября 2019 04:29 (UTC+04:00)

Семьдесят пять специалистов из западной канадской провинции Британская Колумбия направлены в американский штат Калифорния для оказания помощи местным спасателям в борьбе с последствиями лесных пожаров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет об электриках, механиках и других технических специалистах одной из канадских компаний, к которой власти Калифорнии обратились за помощью. Канадцы будут работать в северной части штата. В их задачу входит восстановление поврежденных огнем линий электропередачи.

На территории севера и юга Калифорнии насчитывается десять крупных природных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата. Губернатор Гэвин Ньюсом во вторник посетил зону возгорания, охватывающего площадь более 202,34 га, на юге Калифорнии. Пожар вынудил отменить в понедельник занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В зоне эвакуации этого района расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий.

Сильный пожар бушует севернее города Сан-Франциско. Как сообщил во вторник департамент пожарной охраны штата, огнем охвачены в общей сложности 30,519 тыс. га, сгорели 124 здания, в том числе 57 жилых домов. Из районов, которым угрожает огонь, эвакуированы в общей сложности 156 тыс. человек. Пока пожарным удалось погасить огонь на 15% площади.

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