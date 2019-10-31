Британский парламент одобрил идею провести досрочные выборы 12 декабря

31 октября 2019 04:42 (UTC+04:00)

Британский парламент одобрил предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря. В среду Палата лордов, верхняя палата законодательного органа, высказалась за то, чтобы менее чем через полтора месяца в стране прошли выборы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Учитывая, что во вторник билль правительства о проведении выборов был одобрен нижней палатой парламента, Палатой общин, теперь законопроект прошел все стадии парламентского рассмотрения. Статус закона он должен получить после того, как его подпишет королева Елизавета II. На это отводится чуть менее недели, так как для того, чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября.

Путем досрочных выборов Джонсон попытается вывести из тупика процесс согласования парламентом сделки с ЕС об условиях Brexit. Правящая Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин, без которого она не может провести сделку с ЕС, согласованную 17 октября.

Сводный опрос общественного мнения, подготовленный газетой "Файнэншл таймс" на основании всех социологических исследований последнего времени, показывает лидерство правящей партии. Консерваторы прочно удерживают первое место с 35% голосов избирателей. Лейбористская партия идет на второй строчке с 25% голосов, у Либерально-демократической партии Великобритании - 18%, у новой партии Brexit, которая сейчас не представлена в парламенте, - 11%.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года. Джонсон согласился на это предложение.

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