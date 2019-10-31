Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность введения общей турвизы

ОАЭ и Саудовская Аравия рассматривают возможность введения общей турвизы, сообщила саудовская газета "Аль-Иктисадия" со ссылкой на министра экономики ОАЭ Султана аль-Мансури, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОАЭ и Саудовская Аравия в настоящее время координируют усилия, чтобы извлечь пользу из тех возможностей, которые дают принятые Саудовской Аравией меры по облегчению въезда туристов в королевство. Среди предлагаемых инициатив — введение общей для посещения двух стран визы, чтобы оживить туристический сектор, аэропорты, гостиничный бизнес", — отметил аль-Мансури.

По прогнозам минэкономики, введение такой визы ожидается в течение 2020 года.

В сентябре этого года Саудовская Аравия впервые разрешила туристам из 49 государств, включая Россию, посещать страну по туристическим визам. До этого иностранцы могли приезжать в королевство только по рабочим, семейным визам и как паломники.

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