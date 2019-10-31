Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

31 октября 2019 05:10 (UTC+04:00)

Квартальная выручка Apple ("Эппл") возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - 64 млрд долларов. Соответствующая информация содержится в опубликованной в среду отчетности компании из Купертино (штат Калифорния), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершили 2019 финансовый год с самым высоким показателем выручки в четвертом квартале, истекшем 28 сентября. Это обусловлено ускорением роста сегментов наших услуг, носимой электроники и iPad ("Айпэд")", - отметил глава компании Тим Кук. Он уточнил, что выручка только от предоставления услуг Apple в четвертом квартале 2019 финансового года составила рекордные 12,5 млрд долларов.

Начисления дивидендов акционерам компании за квартал превысили 21 млрд долларов. Компания прогнозирует, что ее выручка в первом квартале 2020 года составит 85,5 - 89,5 млрд долларов, а операционные расходы в пределах 9,6 - 9,8 млрд долларов.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone ("Айфон"), планшетные компьютеры iPad ("Айпэд"), компьютеры iMac ("Аймэк"), ноутбуки MacBook ("Макбук"), музыкальные плееры iPod ("Айпод") и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, но к настоящему времени снизилась примерно до 960 млрд долларов.

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