Крупнейшая авиакомпания Австралии проверит все Boeing 737 своего парка на наличие дефектов

Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas проведет комплексную проверку самолетов Boeing 737 в своем парке после обнаружения дефектов фюзеляжа на двух воздушных суднах авиакомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в Австралийском союзе авиационного машиностроения (ALAEA) заявили, что трещины, ранее обнаруженные на двух самолетах Boeing модели 737 из парка Qantas, представляют серьезную угрозу безопасности лайнеров и должны стать причиной полного прекращения их эксплуатации на время проверки. "Эти самолеты не должны летать. Пока Qantas точно не знает, какие самолеты имеют трещины, а какие - нет, необходимо заморозить эксплуатацию всего флота самолетов Boeing 737, пока не будет точно известно, какие суда могут безопасно совершать полеты", - цитирует АВС главу союза Стивена Пурвинаса.

В авиакомпании Qantas заявили, что проведут тщательную проверку всех лайнеров данной модели в своем парке после обнаружения трещин на фюзеляжах двух самолетов Boeing 737, однако отметили, что обнаруженные дефекты не ставят под угрозу безопасность полетов и назвали призывы к прекращению эксплуатации самолетов необоснованными. "Мы никогда не будем эксплуатировать самолет, если это не будет абсолютно безопасно", - сказал руководитель инженерной службы Qantas Крис Снук.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США, а также государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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