Власти Багамских островов понизят налоги в пострадавших от урагана "Дориан" районах

Правительство Содружества Багамских Островов объявило в четверг о новых экономических мерах для районов, пострадавших в результате прохода урагана "Дориан" над регионом в сентябре. Об этом в четверг сообщает агентство Prensa Latina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на отдельных островах архипелага понизят налоги до июня 2020 года, чтобы стимулировать восстановление экономики. Также их жители и компании будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость при приобретении предметов первой необходимости, строительных материалов и оборудования. Продажа топлива для производства электроэнергии будет также проходить по заниженной цене.

Агентство сообщает, что на конец октября Багамские острова уже получили более $7 млн помощи от правительств иностранных государств, международных организаций, корпораций и частных компаний.

В начале сентября над Багамскими островами прошел ураган "Дориан", в результате которого погибли по меньшей мере 60 жителей страны, еще более 1,2 тыс. числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб оценивается в более $573 млн. На островах были повреждены или разрушены около 13 тыс/ строений, а также затоплены обширные территории.

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