Полиция обнаружила более 30 мигрантов в грузовике на юге Франции

Грузовик с нелегальными мигрантами из Пакистана был остановлен на шоссе A8 в департаменте Приморские Альпы на юге Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мигрантов обнаружили во время досмотра недалеко от итальянской границы. Среди задержанных нелегалов, по данным прокуратуры Ниццы, находились три 15-летних подростка. Все они были переданы итальянским властям.

Предполагаемый организатор перевозки людей был задержан приграничной полицией Франции. Ему предъявлены обвинения в "помощи в незаконном въезде во Францию" группе лиц.

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