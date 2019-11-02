В Эфиопии арестовали более 400 участников беспорядков

Власти Эфиопии арестовали более 400 участников антиправительственных, межэтнических и межконфессиональных столкновений, которые привели в минувшем месяце к гибели 78 человек, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно последним данным, задержаны 409 человек, следствие продолжается и можно ожидать дальнейших арестов", - отметила она. Биллен Сейюм также заметила, что произошедшие волнения стали "негативной реакцией ряда элементов" на планы Абий Ахмеда преобразовать правящую в стране коалицию четырех партий в единую политическую партию.

В различных районах Эфиопии, в первую очередь в провинции Оромия, 23 октября начались волнения, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В ряде мест они приобрели межэтнический и межконфессиональный характер. Властям удалось стабилизировать положение только через три дня.

Волнения произошли после того, как эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, а государственные службы безопасности пытаются организовать на него покушение. Джавар Мухаммед, который в течение ряда лет был политическим союзником Абий Ахмеда, требует расширения политических прав народа оромо, который насчитывает 25 млн человек и является самым многочисленным в современной Эфиопии.

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