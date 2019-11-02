Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости Saudi Aramco ниже $2 трлн

2 ноября 2019 21:36 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco на уровне ниже $2 трлн в рамках ожидающегося первичного размещения ценных бумаг (IPO). Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около $2 трлн. Однако он согласился с заниженной оценкой для того, чтобы размещение было признано успешным.

Ранее агентство Reuters сообщало, что наследный принц дал согласие на IPO Saudi Aramco и сделает соответствующее заявление в воскресенье, 3 ноября.

Основной этап IPO Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании, планировался на 2020-2021 годы. Для продажи власти королевства намеревались предложить 5% акций. Листинг компании может стать самым дорогим IPO в истории.

Вырученные от продажи акций средства планировалось направить на реализацию плана реформ "Видение-2030", продвигаемого лично наследным принцем Саудовской Аравии. Цель программы - диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости.

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