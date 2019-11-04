В Австралии ученые выяснили, что местные животные научились бороться с ядовитыми жабами

Австралийские исследователи из CSIRO (австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований) выяснили, что местные животные научились жить рядом с опасными инвазивными видами и даже извлекать пользу из такого соседства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указано в отчете, опубликованном в журнале национального научного сообщества Journal of the Australian Mammal Society, ядовитая тростниковая жаба, до недавнего времени считавшаяся самым большим бедствием тропических лесов на северо-востоке континента, из опасного врага превратилась в обед для некоторых местных зверей и птиц.

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