В Австралии ученые выяснили, что местные животные научились бороться с ядовитыми жабами

4 ноября 2019 22:34 (UTC+04:00)

Австралийские исследователи из CSIRO (австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований) выяснили, что местные животные научились жить рядом с опасными инвазивными видами и даже извлекать пользу из такого соседства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указано в отчете, опубликованном в журнале национального научного сообщества Journal of the Australian Mammal Society, ядовитая тростниковая жаба, до недавнего времени считавшаяся самым большим бедствием тропических лесов на северо-востоке континента, из опасного врага превратилась в обед для некоторых местных зверей и птиц.

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