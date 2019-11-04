В Иране заявили, что цена нефти не превысит $60 при текущих условиях сделки ОПЕК+

4 ноября 2019 23:21 (UTC+04:00)

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане считает, что цена на нефть не превысит $60 за баррель при текущих условиях сделки ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом Зангане прокомментировал информацию о предстоящем публичном размещение акций саудовской компании Saudi Aramco. По его мнению, ситуация на рынке останется такой, как сейчас, и сырая нефть по-прежнему будет торговаться по цене около $60 за баррель.

Министр нефти Ирана также указал, что на предстоящем заседании ОПЕК члены организации должны обсудить возможность расширения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Говоря о возможности расширения ОПЕК, Зангане отметил, что он не против членства Бразилии, однако не согласен с членством в организации небольших государств.

Он также указал, что отношения между Саудовской Аравией и Ираном не оказывают влияния на рынок нефти.

В воскресенье Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил публичное предложение акций государственной Saudi Aramco, оно состоится на саудовской бирже Tadawul. По данным телеканала Al Arabiya, процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.

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