Возле греческого острова Касос обнаружили места пяти кораблекрушений

Важные археологические находки сделаны в результаты первой подводной исследовательской миссии в морском районе возле острова Касос, восточнее Крита, сообщило министерство культуры Греции в понедельник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Всего было обнаружено пять кораблекрушений, а также возможное древнее портовое сооружение. Особенно примечательной находкой является кораблекрушение позднего классического периода, где найдены пять каменных пирамидальных якорей.

Корабельный груз включает, помимо амфор по меньшей мере четырех различных типов, тонкую керамику, а также части пифосов для хранения продуктов. Основываясь на собранной и поднятой глиняной посуде, кораблекрушение может быть датировано концом 4-го или началом 3-го века до нашей эры", - говорится в сообщении.



По оценке минкультуры, тип груза и найденные каменные якоря похожи на находки на месте кораблекрушения возле острова Китера, датируемого концом 4-го века до нашей эры.

Что касается других четырех кораблекрушений, на одном корабле был груз родосских амфор 1-го века до н.э., на другом амфоры и столовая керамика византийского периода, датируемая между 8 и 10 веками нашей эры. Найдены также деревянный корабль постреволюционного периода (после 1821 года) и затонувший корабль новейших времен, перевозивший строительные материалы.

Помимо мест кораблекрушений, был сделан ряд отдельных находок, в том числе железные пушки, византийские и более поздние якоря, а также остатки керамики, что свидетельствует о постоянном и непрерывном использовании морского пространства с древних времен, говорится в сообщении.

Отдаленный остров Касос впервые стал местом систематических подводных археологических исследований в рамках трехлетней исследовательской программы, рассчитанной на 2019-2021 годы.

Исследование проводило управление подводных древностей министерства культуры и спорта в сотрудничестве с национальным научно-исследовательским институтом исторических исследований с 24 сентября по 10 октября 2019 года. В этого году было проведено в общей сложности 67 групповых погружений.

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