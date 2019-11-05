Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

5 ноября 2019 00:55 (UTC+04:00)

В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В августе работникам разрешалось не работать по пятницам. По итогам эксперимента 92 процента из них рассказали, что остались довольны новым графиком. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года их производительность выросла на 40 процентов.

Отмечается, что часть сотрудников Microsoft тратила меньше времени на личные встречи и стала чаще пользоваться онлайн-чатами. Также компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Тегеране заявили о желании Вашингтона купить иранскую тяжелую воду
Другие страны 02:11
МИД Ирана прокомментировал новые санкции США против республики
Другие страны 01:14
Возле греческого острова Касос обнаружили места пяти кораблекрушений
Другие страны 00:38
В финал борьбы за пост спикера Палаты общин британского парламента вышли два лейбориста
Другие страны 00:12
В Иране заявили, что цена нефти не превысит $60 при текущих условиях сделки ОПЕК+
Другие страны 4 ноября 23:21
Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы
Другие страны 4 ноября 23:14
Лента новостей
В Тегеране заявили о желании Вашингтона купить иранскую тяжелую воду
Другие страны 02:11
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США 01:57
В Шанхае открывается 2-я Китайская международная импортная выставка
Китай 01:37
МИД Ирана прокомментировал новые санкции США против республики
Другие страны 01:14
Возле греческого острова Касос обнаружили места пяти кораблекрушений
Другие страны 00:38
В финал борьбы за пост спикера Палаты общин британского парламента вышли два лейбориста
Другие страны 00:12
В ООН не получали от США уведомления о выходе из Парижского соглашения
США 00:11
В Милуоки мужчина плеснул кислотой в лицо гражданину США, которого он счел нелегалом
США 4 ноября 23:57
В Багдаде полиция открыла огонь по протестующим
Арабские страны 4 ноября 23:39