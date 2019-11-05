Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

В Японии продуктивность сотрудников компании Microsoft значительно возросла после перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В августе работникам разрешалось не работать по пятницам. По итогам эксперимента 92 процента из них рассказали, что остались довольны новым графиком. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года их производительность выросла на 40 процентов.

Отмечается, что часть сотрудников Microsoft тратила меньше времени на личные встречи и стала чаще пользоваться онлайн-чатами. Также компания сократила потребление электроэнергии и расход бумаги.

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