В финал борьбы за пост спикера Палаты общин британского парламента вышли два лейбориста

5 ноября 2019 00:12 (UTC+04:00)

Два кандидата, представляющие Лейбористскую партию, вышли в финал борьбы за пост спикера Палаты общин британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты состоявшегося в понедельник третьего этапа голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Линдсей Хойл, который занимал пост старшего заместителя спикера с 2010 года, заручился поддержкой 267 депутатов, а его коллега по партии Крис Брайант получил 169 голосов. Вице-спикер, консерватор Элеанор Лэйнг (127) выбыла из борьбы как кандидат с наименьшей поддержкой Палаты общин, а лейборист Харриет Харман сняла свою кандидатуру еще до начала голосования.

Окончательные результаты станут известны примерно через полтора часа, а новый спикер придет на смену Джону Беркоу, который занимал этот пост в течение 10 лет и по собственному желанию ушел в отставку 31 октября.

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