Трамп заявил, что США продолжат попытки денуклеаризации КНДР

5 ноября 2019 08:29 (UTC+04:00)

США остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщила во вторник журналистам на брифинге представитель администрации президента Республики Корея Ко Мин Чжун, об этом говорится в письме, направленном лидером США Дональдом Трампом его южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, в послании Трамп подчеркнул, что "намерен продолжать движение к совместной с Сеулом цели - превращению Корейского полуострова в свободную от ядерного оружия зону мира".

В сообщении также отмечается, что Южная Корея и США продолжают предпринимать усилия для решения проблемы разделенных семей, члены которых оказались по разные стороны 38-й параллели после окончания Корейской войны 1950-1953 годов.

Трамп также выразил соболезнования Мун Чжэ Ину в связи со смертью его матери, отметив, что вместе с супругой Меланьей был "глубоко опечален" этим известием.

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