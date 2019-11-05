Apple выделит $2,5 млрд на устранение нехватки доступного жилья в Калифорнии

Американская корпорация Apple намерена в течение двух лет выделить $2,5 млрд на программы по строительству доступного жилья в штате Калифорния, а также на содействие гражданам в его приобретении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, руководство корпорации озабочено быстрым ростом стоимости домов и квартир в Калифорнии. Apple планирует направить в фонд, из которого будут выделять кредиты на строительство в штате доступного жилья, $1 млрд. Еще столько же компания вложит в ипотечный фонд, из которого будут предоставлять займы на покупку жилья сотрудникам важнейших служб штата, школьным учителям, лицам, прошедшим военную службу.

Компания также выделит земельные участки на сумму $300 млн на строительство доступного жилья. Кроме того, $150 млн будут направлены на финансирование проектов по строительству в районе города Сан-Франциско (штат Калифорния). Еще $50 млн Apple предоставит в качестве помощи бездомным.

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