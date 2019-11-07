ООН не хватает $68 млн для реализации плана помощи Венесуэле в этом году

Еще $68 млн должны быть получены ООН для выполнения плана гуманитарного реагирования в Венесуэле в этом году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду заявлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, который в настоящее время находится в Каракасе.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто предоставил финансовые средства для деятельности ООН по оказанию гуманитарной помощи в Венесуэле, - подчеркнул Лоукок. - Более $155 млн было получено в этом году". "Однако наш план гуманитарного реагирования в объеме $223 млн остается недофинансированным, и главным препятствием для оказания гуманитарной помощи является нехватка средств", - констатировал он, отметив, что "всем нужно сделать еще больше".

Заместитель генсека уточнил, что предварительный план гуманитарной помощи Венесуэле по линии ООН на 2020 год будет опубликован в следующем месяце. "Понадобится значительно больше средств, и мы будем запрашивать дополнительное финансирование у доноров", - предупредил он.

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