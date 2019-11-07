МАГАТЭ призвало Иран не препятствовать выезду из этой страны инспекторов агентства

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает недопустимым, чтобы Иран препятствовал выезду из страны инспектору организации. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исполняющий обязанности генерального директора Корнел Феруцэ доложил в четверг Совету управляющих МАГАТЭ, что одному инспектору агентства на прошлой неделе временно не давали покинуть Иран. "Феруцэ заявил, что препятствие выезду инспектора из страны, особенно по указанию МАГАТЭ, является неприемлемым и не должно происходить. МАГАТЭ публично не раскрывает подробности таких вопросов, но, основываясь на имеющейся у нас информации, агентство не согласно с описанием Ирана ситуации с инспектором, который выполнял официальные обязанности в Иране", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Агентство также намерено продолжить дальнейшую работу с Ираном для разъяснения ситуации.

Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе, сообщило 6 ноября агентство Fars. По его данным, в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудницы на проведение инспекций была аннулирована, она покинула Иран и отправилась в Вену.

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