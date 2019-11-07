Меркель считает реальной цель повышения расходов на оборону до 2% от ВВП к 2031

Канцлер Германии Ангела Меркель считает планы министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о достижении цели по повышению расходов на оборону до 2% от национального ВВП к 2031 году реальными, но одновременно амбициозными. С таким заявлением она выступила в четверг на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается цели по повышению расходов до 2%, то я считаю, что это реалистичная оценка", - сказала она. "На мой взгляд, важно, чтобы то, о чем мы вместе заявили в Уэльсе - что мы должны двигаться в направлении 2% - было также нашей обязанностью", - подчеркнула Меркель. В то же время она заметила, что "предложение Крамп-Карренбауэр о необходимых целях до 2031 года амбициозно".

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которым все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

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