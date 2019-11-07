Меркель считает реальной цель повышения расходов на оборону до 2% от ВВП к 2031

7 ноября 2019 23:58 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель считает планы министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о достижении цели по повышению расходов на оборону до 2% от национального ВВП к 2031 году реальными, но одновременно амбициозными. С таким заявлением она выступила в четверг на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается цели по повышению расходов до 2%, то я считаю, что это реалистичная оценка", - сказала она. "На мой взгляд, важно, чтобы то, о чем мы вместе заявили в Уэльсе - что мы должны двигаться в направлении 2% - было также нашей обязанностью", - подчеркнула Меркель. В то же время она заметила, что "предложение Крамп-Карренбауэр о необходимых целях до 2031 года амбициозно".

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которым все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генсек НАТО призвал Германию больше инвестировать в оборону
Другие страны 7 ноября 21:37
Столтенберг: США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире
Европа 7 ноября 17:57
В Грузии началась конференция по обороне и безопасности Грузии
Грузия 6 ноября 15:01
Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
Политика 5 ноября 15:38
ФРГ инвестирует €3,5 млрд в инфраструктуру зарядок для электромобилей
Другие страны 4 ноября 22:55
Меркель отметила важность переговоров ЕС с Индией о свободной торговле
Европа 2 ноября 19:45
Лента новостей
Французских полицейских будут судить за насилие над "желтыми жилетами"
Другие страны 00:12
Лига Европы: «Карабах» сыграл с «АПОЭЛ»
Общество 00:12
Двое подростков ранены в результате нападения на школу в Бразилии
Другие страны 7 ноября 23:39
В Азербайджане темп роста оборотов в ненефтяном секторе втрое превышает темп роста ВВП
Финансы 7 ноября 23:35
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Другие страны 7 ноября 23:10
Следующее заседание стран Группы Лимы состоится 8 ноября в Бразилии
Другие страны 7 ноября 22:48
За 9 месяцев 2019 года из Турции в Азербайджан было осуществлено 26 тыс. грузоперевозок (Эксклюзив)
В мире 7 ноября 22:43
МАГАТЭ призвало Иран не препятствовать выезду из этой страны инспекторов агентства
Другие страны 7 ноября 22:27
Меркель считает, что ситуация вокруг Ирана становится все сложнее
Другие страны 7 ноября 21:59