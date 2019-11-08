США пересмотрят отношения с Южным Суданом из-за отсрочки в формировании кабмина

8 ноября 2019 06:04 (UTC+04:00)

США окажут все методы воздействия на лиц в Южном Судане, ответственных за отсрочку формирования правительства. Об этом заявил в четверг помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Наги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны пересмотреть наши отношения в связи с отсрочкой, - написал он в Twitter. - США рассматривают все возможные варианты оказания давления на ответственных за это лиц, которые препятствуют миру и способствуют конфликту".

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар договорились в четверг продлить срок формирования правительства национального единства на 100 дней после истечения 12 ноября предельной даты для данного шага.

В сентябре 2018 года Киир и Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство с участием представителей оппозиции, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября текущего года. Сейчас она отодвинута до второй половины февраля 2020 года.

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