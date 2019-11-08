Власти Японии выделят $1,2 млрд пострадавшим от тайфунов районам

8 ноября 2019 06:31 (UTC+04:00)

Правительство Японии в пятницу одобрило экстренный пакет финансовой помощи в размере 130 млрд иен ($1,2 млрд) районам, пострадавшим от череды тайфунов, обрушившихся на страну в сентябре - октябре. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, более трети от этой суммы будет потрачено, в частности, на восстановление поврежденных жилых домов и инфраструктуры. Часть средств пойдет на компенсацию убытков туристической отрасли - иностранные туристы, которые решат посетить пострадавшие районы, получат скидку на проживание в гостиницах и отелях в 5000 иен ($45) за сутки. Льготы будут действовать с декабря 2019 года по март 2020 года.

В результате наводнений и горных обвалов, вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис", погибли более 90 жителей Японии.

По данным Министерства охраны окружающей среды Японии, ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившихся в сентябре и октябре на страну тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил 218 млрд иен ($1,9 млрд). От тайфуна "Хагибис", в частности, пострадали 38 из 47 префектур. На 8,5 тыс. сельскохозяйственных объектах повреждены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. гектаров. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов. В 20 префектурах зафиксирован ущерб от оползней, более чем на 70 реках отмечены разрушения набережных и защитных сооружений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС США приостанавливают учебные полеты на севере Японии
США 7 ноября 13:40
Toyota зафиксировала рекордный уровень прибыли
Другие страны 7 ноября 09:44
F-16 американских ВВС в Японии выронил в полете ракету
США 7 ноября 08:03
Терминал токийского аэропорта более суток остается без водоснабжения
Другие страны 7 ноября 06:48
Япония считает, что КНДР в последнем пуске испытывала тот же тип новых ракет, что и ранее
Другие страны 5 ноября 08:34
В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от недавних тайфунов
Другие страны 5 ноября 06:04
Лента новостей
В Британии сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения
Другие страны 07:40
Малайзия по-прежнему хочет провести саммит АТЭС 2020 года
Другие страны 07:30
У китаянки произошел инфаркт при попытке объяснить домашнее задание сыну
Другие страны 07:04
США пересмотрят отношения с Южным Суданом из-за отсрочки в формировании кабмина
Другие страны 06:04
На северо-западе Ирана в результате землетрясения погибли три человека
Другие страны 06:01
Экс-мэр Нью-Йорка может принять участие в выборах в США в 2020 году
США 05:22
В США фондовые торги закрылись ростом после сообщений о договоренности Вашингтона и Пекина
Другие страны 04:57
Трамп внес в Сенат кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики
Другие страны 04:33
Власти США пообещали выплатить до $10 млн за помощь в поимке двух главарей "Аль-Каиды"
Другие страны 04:02