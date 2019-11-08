Бывший японский чиновник приговорен в КНР к пожизненному заключению за ввоз наркотиков

8 ноября 2019 08:17 (UTC+04:00)

Бывший член городского совета японского города Инадзава (префектура Айти) в пятницу был приговорен в Китае к пожизненному заключению за ввоз наркотиков на территорию страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2013 году 76-летний Такума Сакураги был арестован с 3 кг стимулирующих средств, которые китайские правоохранительные органы нашли в его чемодане.

Прокуратура добивалась для него высшей меры наказания, однако суд вынес решение о пожизненном заключении.

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